A + A -

كتب النائب ابراهيم كنعان‬⁩ على حسابه على منصة "اكس" قائلا" في هذا النهار سنودّع شاباً آمن بلبنان وأسس فيه عائلة مثالية ومستقبلاً وناضل وفق قناعاته ومن موقعه من اجل سيادة دولته والقانون على أرضها ومؤسساتها".

اضاف "على دولته اليوم قبل الغد، وعوضاً عن التباكي بدموع العجز والذلّ والارتهان على مصيره، أن تحزم أمرها وتنتفض لكرامتها وكرامة أبنائها فتحاسب القتلة ومن وراءهم و تعالج بقرار واحد الثغرات الحدودية والداخلية وتعمل على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم شاء من شاء وآبى من آبى"، مرفقاً ما كتبه بهاشتاغ

‏⁧‫#باسكال_سليمان