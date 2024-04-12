وديع عقل: الإصلاح مش مستحيل، قلب الطاولة "جدياً" على نظام مافيا الفساد ممكن

A+
A-
كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة اكس:
كل صبية وشب لبناني بدن مستقبل، شغل منيح، بناء عيلة، وعيشة حلوة بفرح وطمأنينة!
هيدي b.a.-ba السياسة العامة بأي بلد.
الطمع، الأنانية والشعبوية هجروا الشباب وخربوا لبنان.
🔹️ميليشيات الدم والتحريض وImpunity
🔹️فلتان أمن النزوح السوري
🔹️فاسدين، سرقة العصر، Salameh Scheme
🔹️حرب إسرائيل وصراعات محاور الغير
🔹️سياسيين وإعلاميين مرتزقة مُرتشين من عرق جبين الأوادم
الإصلاح مش مستحيل، قلب الطاولة "جدياً" على نظام #مافيا_الفساد ممكن، وتجربتنا الناجحة بالملف المالي وملاحقة المجرم الأكبر #رياض_سلامة مشجعة رغم الصعوبات.
السياسة أفعال جدية لا تبعية، لا شعبوية ولا تافهين!