وديع عقل: الإصلاح مش مستحيل، قلب الطاولة "جدياً" على نظام مافيا الفساد ممكن

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة اكس:

‏كل صبية وشب لبناني بدن مستقبل، شغل منيح، بناء عيلة، وعيشة حلوة بفرح وطمأنينة!

هيدي b.a.-ba السياسة العامة بأي بلد.

الطمع، الأنانية والشعبوية هجروا الشباب وخربوا لبنان.

🔹️ميليشيات الدم والتحريض وImpunity

🔹️فلتان أمن النزوح السوري

🔹️فاسدين، سرقة العصر، Salameh Scheme

🔹️حرب إسرائيل وصراعات محاور الغير

🔹️سياسيين وإعلاميين مرتزقة مُرتشين من عرق جبين الأوادم

الإصلاح مش مستحيل، قلب الطاولة "جدياً" على نظام ‎#مافيا_الفساد ممكن، وتجربتنا الناجحة بالملف المالي وملاحقة المجرم الأكبر ‎#رياض_سلامة مشجعة رغم الصعوبات.

السياسة أفعال جدية لا تبعية، لا شعبوية ولا تافهين!