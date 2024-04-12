الشرق الأوسط السعودية: اعتداءات وتهديدات تقيّد حركة النازحين السوريين في لبنان عقب جريمة جبيل

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الشرق الأوسط السعودية: لازم العدد الأكبر من السوريين في لبنان، الذين يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون بين نازح ومقيم، أماكن سكنهم خلال عيد الفطر خشيةَ التعرض لاعتداءات على الطرقات كما حصل مع عدد منهم إثر الإعلان عن مقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان، على يد أشخاص من التابعية السورية.

وبعد انتشار فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تعرض سوريين على الطرقات للضرب وتكسير سيارات تحمل لوحات سوريا، من مجموعات الشبان، في ردِّ فعلٍ على مقتل المسؤول القواتي باسكال سليمان، الأحد الماضي، جرى تداول فيديو جديد خلال الساعات الماضية يُظهر شاباً على دراجة نارية مع آخرين ينادي عبر مكبر للصوت بضرورة مغادرة جميع السوريين الساكنين في منطقة برج حمود (جبل لبنان) أو العاملين في المحلات التجارية بالمنطقة قبل يوم الجمعة، قائلاً: «لقد أعذر من أنذر».



ومنذ يوم الاثنين، يلازم القسم الأكبر من السوريين الأماكن التي يعيشون فيها، ولم يتوجه قسم كبير إلى عمله، فبدا أحد الشوارع الذي يعجّ بالمطاعم في منطقة الحازمية (جبل لبنان) خالياً تماماً من موظفي ركن السيارات الذين عادةً يتهافتون على ركنها. كذلك أوقف بعض المطاعم خدمة الدليفري نتيجة غياب عمالها وكلهم من السوريين.