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الأنباء الكويتية: مع ارتفاع نبرة التهديد الإسرائيلي بتوسيع الحرب، ثمة جهود لقطع الطريق على النيات المبيتة لحكومة نتنياهو التي تحاول الخروج من سجال «حرب المحاور» بالهروب إلى الامام.

وكشف مصدر لـ «الأنباء»، عن مسعى لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية دون انتظار التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، وهذه الخطة التي طرحت قبل نحو شهرين تقضي بتراجع «حزب الله» بين 7 و10 كيلومترات عن الحدود مقابل تثبيت النقاط الـ 13 على الحدود المختلف عليها بين لبنان واسرائيل منذ التحرير عام 2000.

اما فيما يتعلق بمزارع شبعا، فثمة خيارات عدة بشأنها، أحدها أن توضع تحت رقابة الامم المتحدة إلى ان يتم البت في خضوعها للقرار 242 الصادر عام 1967 او لا.