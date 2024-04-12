حزب الله مستعد لتسهيل الاستحقاق الرئاسي

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الأنباء الكويتية: كشف مصدر ان أحد النواب يتواصل بشكل مستمر مع «كتلة الوفاء للمقاومة» الممثلة لـ«حزب الله»، ونقل عن النائب قوله ان الحزب أبدى استعدادا لتسهيل الاستحقاق الرئاسي، وقد عهد بالامر إلى الرئيس بري.

كما أشار إلى «قناعة أميركية بفصل الملف الرئاسي اللبناني عن حل إقليمي شامل، لأن الحل الإقليمي قد لا يتحقق قبل سنة».

كما نقل النائب رسالة أميركية إلى جهة لبنانية نافذة بضرورة نزع الذرائع الإسرائيلية لتوسيع الحرب على لبنان، وفحوى الرسالة «ان الإدارة الأميركية غير قادرة على ضبط سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه لبنان، وهو يحظى بدعم الرأي العام الإسرائيلي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الأمن في شمال إسرائيل».