living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ كل التركيز اللبناني على ملف النزوح السوري... الأرشيف يؤكد صوابية موقف "التيار" وباسيل والرئيس عون يعزي عائلة سليمان

11
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فيما يُشيّع غداً الجمعة باسكال سليمان إلى مثواه الأخير، تنصلت القوات اللبنانية اليوم من المنشورات التي تهدد السوريين في بلدات الساحل من المتن إلى الشمال، وفيما يبدو تنصلاً من الحركات التي تستهدف النازحين، في التوقيت الخاطئ، والشكل الخاطئ.

ذلك أنّ المعالجة الصحيحة للنزوح السوري تكون أولاً بتطبيق القوانين عبر البلديات، والخطط الرسمية الموضوعة، والضغط على المنظمات الدولية التي فرّخت كالفطر دعماً للنزوح. أما الإستقواء على الطريقة الشارعية بعد التساهل في استباحة الحدود منذ العام ٢٠١٢، فلا يؤدي سوى إلى توتير مجاني، وعشوائي.

تزامناً، راح اللبنانيون يتناقلون التصريحات التي أطلقها الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بدايات الحرب السورية، وبعد تدفق النزوح، والتي نبهت الشعب اللبناني من المخاطر الأمنية والاقتصادية لحجم النزوح، في الوقت الذي كانت فيه قوى سياسية متعددة تستهلك، وباستسهال لا بل بتآمر، مصطلحات فوضوية وتجريمية من نوع "العنصرية"، فيما النزوح يتفشّى في كل قرية ودسكرة وبشكل فوضوي. ومن بين هذه المواقف تغريدة للنائب باسيل حذر فيها عام ٢٠١٤ من فتنة بسبب كثافة النزوح، فيما الأرشيف مليئ بمئات التصريحات، والمؤتمرات، والمواقف العاملة لمصلحة لبنان الكيان والوطن، لا العمالة للخارج كما يفعل البعض... أما تحذيرات الوزير هكتور حجار مما سمعه في أوروبا من السعي لتغيير الخرائط لتأبيد النزوح في لبنان، فهو حقيقة التآمر الغربي، الذي يستدعي وقفة من كل لبناني حفاظاً على الوجود.

في هذا الوقت واصلت عائلة سليمان تقبل التعازي، وقد تلقت اتصالاً من الرئيس ميشال عون أكّد فيه العمل والجهد لمعرفة حقيقة الجريمة وملابساتها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   