بالاسلحة الصاروخية...المقاومة استهدفت موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من بعد ظهر يوم الخميس 11-04-2024، موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:05 من بعد ظهر يوم الخميس 11-04-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.