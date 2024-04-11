بالاسلحة الصاروخية...المقاومة استهدفت موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من بعد ظهر يوم الخميس 11-04-‌‏2024، موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:05 من بعد ظهر يوم الخميس 11-04-‌‏2024، موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏