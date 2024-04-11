الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تقفل مدارسها في هذا النهار على الأراضي اللبنانية كافة!

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دعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى اعتبار يوم الجمعة يوم صلاة من أجل خلاص لبنان والى إقفال مدارسها في هذا النهار على الأراضي اللبنانية كلها.

وأدانت، في بيان، عمليات القتل وانتهاك كرامة الإنسان الحاصلة أينما كان.

وندّدت بالتفلّت الأمنيّ الحاصل في لبنان.

ودعت الدولة وأجهزتها الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية ببسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، لكي تستطيع مدارسها المنتشرة على مساحة الوطن استكمال رسالتها التربوية الجامعة الملقاة على عاتقها والهادفة الى بناء مواطن لبنانيّ منفتح ومسالم ومحب لأخيه الإنسان