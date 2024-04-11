كتيلي زارت دير سيدة البشارة الرئاسي.. وتداول في الأوضاع الراهنة

A + A -

زارت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي الرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات الام تريز روكز في دير سيدة البشارة الرئاسي والرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت طوني ديب في دير المخلص العامر قرب جون في الشوف. وحضر اللقائين النائب غسان عطالله والنائب السابق سليم خوري والمسؤولان في قسم العلاقات الروحية في التيار روني جدعون وبسام نصرالله، واعضاء في مجلس قضاء الشوف في التيار.

وكانت مناسبة للتداول في الاوضاع الراهنة اضافة الى جولة في الديرين المذكورين اطلعت فيها السيدة كتيلي على التاريخ والدور الذي تلعبه الرهبانيتان في الشوف وصيدا وجزين وفي أماكن انتشارهما.