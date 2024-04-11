"يا منافقين".. طوني أوريان: مشغولين بنحر الوطن المصلوب وتقسيمه عقياس قصوركن ومواشيكن!

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كتب طوني أوريان عبر منصة إكس وقال: "بالثمانينات كنت تلميذ بمدرسة الفرير، وكانت مدرستنا ع خطوط التماس، بتذكر شوفير الاوتوكار أبو أكرم عندما يكون في تقنيص، يطلب منا ننزل بأرض الاوتوكار تنقطع على المدرسة. ويوم يلي كان يقوى القصف ننزل بالنفق بين ال Petit Collège وال Grand Collège. وبتذكر كمان وقت كانت تحتدم المعارك ويصير في استحالة للبقاء بالمدرسة، كانو الفرير يأمنولنا صفوف بمناطق آمنة متل المون لاسال والشانفيل وأوقات بعد الضهر تنستكمل علمنا."

وأضاف: "سؤال موجه لكل المرجعيات، وخاصة ليلي عم بيبتزو قهر وعذاب المواطنين النازحين من القرى الحدودية تيصرفوهن بالسياسة ع فترة ٦ أشهر، شو عملتو للتلاميذ النازحين ( غير كذبة ساعة الonline بالنهار) تتأمنولن أهم مقومات الوجود والصمود يا منافقين؟ مش فاضيين لهالتفاصيل، مشغولين بنحر الوطن المصلوب وتقسيمه ع قياس قصوركن ومواشيكن…"