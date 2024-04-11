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الشرق الأوسط السعودية: إغتال مجهولون قرب بيروت لبنانياً على صلة بـ«حزب الله»، وضعته واشنطن في عام 2019، على لائحة العقوبات بتهمة نقل أموال إيرانية إلى حركة «حماس»، في حادثة أثارت شبهات بتورط عملاء لجهاز «الموساد» الإسرائيلي فيها.

وأكد مرجع أمني كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن أصابع الاتهام تتجه بوضوح إلى «الموساد» من منطلق «الاحتراف الكبير» في التنفيذ. وكشف أن الضحية اختُطف وتعرّض للتعذيب لأيام عدة قبل قتله.

ورجّحت معلومات أن علي محمد سرور الذي فُقد قبل 7 أيام لدى عودته من محل للصرافة في بيت مري شرق بيروت، بعد سحبه حوالة مالية، قد استُدرج إلى منزل استأجرته سيّدة من مالكيه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، حيث تم خطفه، ومن ثم قتله.