الجيش: توقيف 7 في البداوي وباب الحديد لتشكيلهم عصابة مسلحة وارتكاب جرائم

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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي - طرابلس المواطنين (أ.ج.) و(م.ف.) و(ع.ر.) و(ن.ح.) و(خ.ك.)، لتشكيلهم عصابة مسلحة وارتكابهم جرائم سلب وسرقة بقوة السلاح، إطلاق نار ورمي رمانات يدوية، فرض خوات، تعاطي مخدرات. كما أقدم أحد أعضاء العصابة على رمي رمانة يدوية نحو دورية تابعة للجيش. وقد ضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات.

كذلك أوقفت وحدة من الجيش في منطقة باب الحديد – طرابلس المواطن (ع.ع.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته مسدسين حربيين وكمية من الذخائر، وشقيقه (ط.ع.) لمحاولته اعتراض عناصر الوحدة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".