المكاري: على الإعلام التحلي بمسؤولية عالية وتحرّي الحقيقة قبل نشر ما يمس بالوحدة الوطنية

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بعد التنسيق مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، صدر عن وزير الإعلام المهندس زياد المكاري بيان، تمنى فيه "على الإعلام، بالنظر إلى الظروف الدقيقة جداً التي يمرّ بها لبنان، والتي تحتّم على وسائل الإعلام على اختلافها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التحلّي بمسؤوليّة عالية، تحرّي الحقيقة وتوخّي الدقّة والحذر قبل نشر أيّ خبر من شأنه أن يمسّ بالوحدة الوطنية في ما لو بُني على معلومات مغلوطة أو غير دقيقة".

ولفت البيان إلى أنّ "المرحلة تحتّم تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة وأجهزتها"، مشيرا إلى أنّ "الظرف الراهن ليس لكسب مزيد من المشاهدين والقراء على حساب السلم الأهلي، وعلى الجميع بالتالي التحلّي بروح المسؤولية لتمرير هذه المرحلة الصعبة".