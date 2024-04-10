حمدان معزيا هنية: هذا الدم يضاف إلى شلال دم شعب الجبارين

A + A -

توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، باسم المرابطون وباسمه الشخصي، بأسمى آيات العزاء والمباركة، باستشهاد أبناء وأحفاد الأخ المجاهد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على أرض فلسطين في غزة هاشم، مؤكدين أن هذا الدم الطاهر يضاف إلى شلال دم شعب الجبارين، أهل فلسطين، الذين أصبحوا المثل والمثال لكل أحرار العالم، بتقديم التضحيات كل التضحيات، من أجل أن تكون فلسطين حرة والقدس عاصمة السماء على الأرض.

كما توجه حمدان بالعزاء والمباركة للمجاهدين المقاومين في حركة حماس كتائب القسام، مشدداً على جميع أبناء الأمة أن يقفوا ويستنهضوا ويقفوا صفاً واحداً، نضالاً وكفاحاً وجهاداً، بالسيف والكلمة، من أجل الوفاء لهذا الدم الطاهر، على أرض فلسطين الحبيبة.