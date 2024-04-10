التوحيد العربي: اي اعتداء على أي مركز من مراكز الحزب القومي هو اعتداء على حزب التوحيد العربي

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صدر عن امانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان الاتي :دانت أمانة الإعلام في بيان، الإعتداء الذي استهدف مقر الحزب السوري القومي

الاجتماعي في بلدة جديتا البقاعية.



ورأى البيان أن هذا الاعتداء المستنكر والمدان يعتبر مؤشرا خطيرا للعقليةالفتنوية المتنقلة بين المناطق اللبنانية محذرا من التمادي في سياسة التحريض والإعتداء لأنها تشكل خطرا على الإستقرار والسلم الأهلي، وتعيدنا إلى حقبة الحرب الأهلية التي ذاق اللبنانيون ويلاتها ومآسيها .

وقال البيان: ان أي محاولة اعتداء على أي مركز من مراكز الحزب السوري القومي الاجتماعي هو اعتداء على حزب التوحيد العربي داعيا الأجهزة الأمنية والقضائية لعدم التهاون مع هذه التصرفات الميلشياوية والتشدد في منعها ومعاقبة فاعليها.