living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ترك بصماته اينما حلّ"... ابي رميا: ودعت جبيل اليوم ركناً من أعلام الفكر والثقافة والوطنية المربّي الاستاذ سمعان سمعان

10
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:" في خضمّ المآسي التي يعيشها لبنان، ودّعت مدينة جبيل اليوم ركناً من أعلام الفكر والثقافة والوطنية، المربّي الاستاذ سمعان سمعان.
عرفته مديراً لثانوية بلدتي إهمج وعضواً ناشطاً في جمعيات ومؤسسات ثقافية ومناضلاً شرساً من أجل لبنان الحرية والسيادة والاستقلال.
عرفته متكلماً يعتلي المنابر ويستقطب سامعيه بصوته الجهوري ولغته المطواعة وافكاره الداعية إلى تطوير وتغيير مجتمعنا.
تصمت أمامه لتسمع وتستمتع بقناعاته التي ما حاد عنها قيد انملة.
راسخٌ في مبادئه الوطنية وأخلاقة الإنسانية.
احترم حق الاختلاف واعتنق الديموقراطية مساراً.
كان صارماً لا يحبّ هدر الوقت على تفاهات. عاشق للإنتاجية في كل أعماله المتعددة.
يعرف ان حياة الانسان على هذه الارض قصيرة لذا عليه ترك بصمات ابدية. وهذا ما فعل.
ترك بصماته اينما حلّ. في العائلة مع زوجته سميرة وبناته التي احب ومنهن مادونا زوجة قريبي رولان.
بصماته، في المدارس حيث ربّى الأجيال وفي المجالس الفكرية والسياسية والوطنية حيث جاهد من أجل لبنان المواطنة وفي المؤسسات الإعلامية حيث ناضل من أجل الحرية المسؤولة.
أرثك يا استاذ سمعان باقٍ ما دامت الأجيال التي ربّيت تحمل مشعلك بأمانة وتنقلها من جيل إلى جيل."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   