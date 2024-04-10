"ترك بصماته اينما حلّ"... ابي رميا: ودعت جبيل اليوم ركناً من أعلام الفكر والثقافة والوطنية المربّي الاستاذ سمعان سمعان

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النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:" في خضمّ المآسي التي يعيشها لبنان، ودّعت مدينة جبيل اليوم ركناً من أعلام الفكر والثقافة والوطنية، المربّي الاستاذ سمعان سمعان.

عرفته مديراً لثانوية بلدتي إهمج وعضواً ناشطاً في جمعيات ومؤسسات ثقافية ومناضلاً شرساً من أجل لبنان الحرية والسيادة والاستقلال.

عرفته متكلماً يعتلي المنابر ويستقطب سامعيه بصوته الجهوري ولغته المطواعة وافكاره الداعية إلى تطوير وتغيير مجتمعنا.

تصمت أمامه لتسمع وتستمتع بقناعاته التي ما حاد عنها قيد انملة.

راسخٌ في مبادئه الوطنية وأخلاقة الإنسانية.

احترم حق الاختلاف واعتنق الديموقراطية مساراً.

كان صارماً لا يحبّ هدر الوقت على تفاهات. عاشق للإنتاجية في كل أعماله المتعددة.

يعرف ان حياة الانسان على هذه الارض قصيرة لذا عليه ترك بصمات ابدية. وهذا ما فعل.

ترك بصماته اينما حلّ. في العائلة مع زوجته سميرة وبناته التي احب ومنهن مادونا زوجة قريبي رولان.

بصماته، في المدارس حيث ربّى الأجيال وفي المجالس الفكرية والسياسية والوطنية حيث جاهد من أجل لبنان المواطنة وفي المؤسسات الإعلامية حيث ناضل من أجل الحرية المسؤولة.

أرثك يا استاذ سمعان باقٍ ما دامت الأجيال التي ربّيت تحمل مشعلك بأمانة وتنقلها من جيل إلى جيل."