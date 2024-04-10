غانتس: قد نوسع الحرب في الشمال والدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك

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قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: سندخل ⁧‫رفح‬⁩ وسنعود إلى خان يونس.

وأضاف في تصريح له: طاقمنا المفاوض يبذل جهدا كبيرا إلى جانب الضغط العسكري في الميدان، وسنعيد مواطني الشمال إلى منازلهم مهما كلفنا ذلك من ثمن.

وتابع: ينبغي أن نبني تحالفا إقليميا بقيادة أمريكية ضد ⁧‫إيران‬⁩. ويجب أن تكون هناك عقوبات على من يختار أن يتنكر للخدمة العسكرية.

وأضاف: من لم يدرك أن أمرا عظيما تغير في 7 أكتوبر فهو مخطئ، لافتًا الى ان “القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج”. وقال: إذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال والدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك.