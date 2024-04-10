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أقدم مجهولون على الاعتداء على مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في منطقة جديتا وقاموا برفع علم القوات اللبنانية، بعد محاولة احراقه وتكسير بعض واجهات المبنى الذي يقع على الطريق العام. وقد حضرت الأجهزة الأمنية لا سيما مديرية المخابرات وباشرت بالتحقيقات.

ويتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع حضرة النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ومع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة مسألة الإعتداء التي طالت مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في جديتا، موضحا "أن التحقيقات تجري بشكل سريع وفعال لمعرفة الفاعلين حفاظا على الامن العام والنظام العام والسلم الاهلي في المنطقة".

وكان المحافظ ابو جوده قد ابلغ معالي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي بالقضية والذي يتابع مجرياتها عن كثب أيضا.