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بوحبيب بحث مع رئيس الحكومة اليونانية ونائب رئيس مجلس النواب اليوناني تداعيات حرب غزة وملف النزوح

10
APRIL
2024
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أنهى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال د.عبدالله بوحبيب زيارته الى اليونان بلقاء رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث سلمه دعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة لبنان، فوعد بتلبيتها بعد انتهاء الانتخابات الاوروبية بعد شهرين، وشكر له تفهم ودعم اليونان للمواقف اللبنانية.

كما تمنى عليه الوزير بوحبيب تدخل بلاده بالتنسيق مع دول أخرى مهتمة وصديقة لتطبيق كامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١ "بما يحقق الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان".

وشدد الوزير بوحبيب خلال اللقاء على "أهمية التعاون مع اليونان والدول الاوروبية الاخرى المتشابهة التفكير لصياغة سياسة أوروبية جديدة في مسألة النزوح السوري، ترتكز على مساعدة النازحين للعودة الى قراهم وبلداتهم في سوريا من اجل اعادة بنائها".

والتقى الوزير بوحبيب أيضا نائب رئيس مجلس النواب اليوناني إيونيس بلكيوتاكيس، وشرح له موقف لبنان الرافض والداعي لوقف الحرب الدائرة في غزة، ومحاولاته لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية، "منعا لاستدراجه الى حرب لا يرغب بها ولا يسعى اليها".

كما تطرقت المباحثات الى "خطر النزوح على جوهر الصيغة اللبنانية، وأهمية التعاون المشترك في هذا التحدي المشترك".

كما اجتمع الوزير بوحبيب بلجنة الصداقة النيابية اليونانية-اللبنانية وشكر لهم كل ما يقومون به لتوطيد العلاقات بين البرلمانين والشعبين اللبناني واليوناني.

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