وديع عقل: واجبٌ علينا، تطوير نظامنا وبناء الدولة التي تؤمن السلام

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر "اكس":

في جبيل، باسكال سليمان شهيداً بغدر مجرمين من التابعية السورية.

وفي جنوب لبنان، شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي.

وقبلهم، وعلى امتداد أجيالٍ وأجيال... يقدمُ لبنان قرابين شهداء دفاعاً عن وطن الأجداد وأرضنا المقدسة.

وكذلك، شهداء كثر سقطوا بفعل مافيا الفساد التي سرقت جنى عمرهم، وأوجدت مرتزقة، من أهل الوطن، يدافعون عن نظام الموت ويهللون للمجرم.

رحمةً بالشهداء،

واجبٌ علينا، تطوير نظامنا وبناء الدولة التي تؤمن السلام، الطمأنينة والمساواة لكل أهلها وساكنيها.