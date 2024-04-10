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"خطر التصعيد حقيقي".. لاثارو: لا يوجد حلّ عسكري للمواجهة والعنف الحاليين

10
APRIL
2024
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اصدر القائد العام لليونيفيل الجنرال لاثارو لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد البيان التالي: "ينبغي أن يكون شهر رمضان وقتاً للسلام والتأمل، ولكن الوضع الحالي على طول الخط الأزرق أثّر بشكل عميق علىهذه المفاهيم".

وأشار الى، ان "بمناسبة نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، تدعو اليونيفيل إلى العودة إلى وقف الأعمال العدائية والتحرّك نحو وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأمد للنزاع. وتُرسل حوالي 50 دولة قوات حفظ سلام إلى جنوب لبنان انطلاقاً من الشعور بالالتزام والصداقة والاعتقاد بأن السلامطويل الأمد أمر ممكن في المنطقة. على مدار 46 عاماً، قمناببناء روابط قويّة مع المجتمعات المحلية التي عشنا وعملنا فيها".

وأضاف لاثارو، "منذ تشرين الأول، واصلت اليونيفيل دعوة الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب القرار 1701، كما واصلت أنشطتها العملياتية التي تهدف إلى خفض التوترات ومنع التصعيد. كذلك قدّمت البعثة الرعاية الطبية وخدمات طبّ الأسنان والطب البيطري في قرى جنوب لبنان، وزوّدت القرى والدفاع المدني والمدارس بأنظمة الطاقة الشمسية،وتبرّعت بالمعدات اللازمة للمدارس والمستشفيات وفرق الإسعاف، وقدّمت حليب الأطفال والدقيق للمحتاجين، الىجانب العديد من المشاريع الأخرى".

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