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"ليالي زمان" يستقطب آلاف الزوّار ويستمرّ حتّى ١٢ نيسان

10
APRIL
2024
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من تنظيم In Action Events وبالشراكة مع OMT وLBCI، يستمرّ معرض "ليالي زمان" بأجوائه الرمضانية المميّزة حتّى يوم الجمعة ١٢ نيسان ليستقبل الزوّار كلّ ليلة من الساعة ٥:٠٠ مساءً حتّى ١:٠٠ صباحًا.
 
يتألّق المعرض بلوحات هندسية مميّزة تعكس جمالية الخان العربي القديم ونوافير المياه والمشرّبية، كما يقدّم تجربة سحور استثنائية من تنظيم سوق الأكل، بالإضافة إلى عرض المنتجات الحرفية والمونة والديكورات ومواد العناية الشخصية وغيرها.
 
وينظّم المعرض عرضًا مسرحيًا للأطفال مع "غنوة" يوم الخميس ١١ نيسان عند الساعة ٦:٠٠ مساءً، ثمّ يليه بثّ الحلقة الأخيرة من برنامج "أكرم من مين" الذي يقدّمه وسام حنّا عبر شاشة الـ LBCI مباشرةً من الفوروم دو بيروت ابتداءً من الساعة ٨:٣٠ مساءً. كذلك، سيقدّم الأخوين شحادة حفلًا موسيقيًا يوم الجمعة ١٢ نيسان عند الساعة ١٠:٠٠ مساءً.
 
ولزوّار معرض "ليالي زمان" فرصة لتنزيل تطبيق OMT Pay وتفعيل محفظة OMT Pay الرقمية والتعرّف على مزاياها والخدمات المتوفّرة كما الاستفادة من تجربة جديدة من نوعها تخوّلهم الحصول على حسم ١٥% على فواتير المأكولات والمشروبات داخل المعرض.
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