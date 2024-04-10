قبلان في خطبة عيد الفطر: لن نقبل بأيّ تسوية رئاسيّة تتعارض مع الملحمة التي تخوضها المقاومة!

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أشار المفتي الجعفري أحمد قبلان الى، أن "البلد اليوم في خطر أكبر من الماضي في ظلّ المخطط للعمل على التطبيع مع الإسرائيلي في المنطقة، وأيّ خطر في التقديرات سينتهي بالبلد كمستعمرة إسرائيلية وهذا ما لا يمكننا التنازل عنه".



وقال خلال خطبة عيد الفطر: "أهل الجنوب تحمّلوا موجات الإرهاب الإسرائيلي ولم يتحمّل عنهم غيرهم وحتى الدولة، ولم نتخلص من الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد تضحيات لا مثيل لها وقد شكّل الثنائي عموداً أساسيًّا فيها والعدالة الأمميّة كذبة".



وأضاف قبلان، "سكتنا لأهمية الشراكة الوطنيّة ولكن التنكر لمن استعاد لبنان أمر غير مقبول أبداً والتهديدات بالكنتونات، ومنع الحلول السياسية هو أمر خطير لأنه نسخة ناعمة للتقسيم ولبنان إذا انقسم انفجر".

وتابع، "برّي هو أكبر ضرورة دستوريّة وسيادية وحذار الشحن الطائفي وأخذ البلد نحو فتنة شوارع وطوائف ولا بدّ من شكر الجيش لأنه حمى البلد من فتنة".



وختم قبلان، "لن نقبل بأيّ تسوية رئاسيّة تتعارض مع الملحمة التي تخوضها المقاومة في الجنوب وعلينا بالأمن الاستباقي لحفظ لبنان".