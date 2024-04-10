هذا ما تمنّاه ميقاتي بمناسبة عيد الفطر..!

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أدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس. وأمّ المصلين مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق أمام. وقد تمنى ميقاتي لجميع اللبنانيين فطرا سعيدا وأياما مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وأن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال ميقاتي:"كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي". وقال: كما نتمنى ان تثمر الجهود الدولية والعربية الجارية وقفا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأن ينعم الفلسطينيون بالامن والاستقرار".