حجّار لـ "الجمهورية": مسؤول فرنسي كشف أنّ مصير السوريين في لبنان سيكون مماثلاً لمصير...!

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تحدث وزير الشؤون الاجتماعة هيكتور حجّار لصحيفة "الجمهورية" عن الاجراءات الواجب ان تتخذها الحكومة في حق النازحين السوريين غيرالشرعيين: "ان الموضوع الامني للنازحين هو في يد الاجهزة العسكرية والامنية لا في يد الحكومة، وبالنسبة الى ما خصّ موقفي حول الاجراءات المطلوبة فقد قلتُ ما قلته مراراً وهو معروف".



واضاف: "ما قلته هو أنّ الأوروبيين أبلغوني خلال جولتي الأوروبيّة الأخيرة بخفض سقف المساعدات الماليّة للنازحين السوريين المقيمين في لبنان، وإنّ مسؤولاً فرنسياً في الاتحاد الأوروبي كشف أنّ مصير السوريين في لبنان سيكون مماثلاً لمصير اللاجئين الفلسطينيين، وعلينا كلبنانيين أن ننسى الحدود التي رسمتها فرنسا وبريطانيا، فسايكس ـ بيكو يُعاد رسمه في المنطقة مع تغيير ديموغرافي في لبنان!".