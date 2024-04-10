living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرق الأوسط السعودية: مقتل مسؤول في «القوات اللبنانية» يفتح ملف تفلت الحدود والسلاح

10
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الشرق الأوسط السعودية: فتحت جريمة جبيل، التي ذهب ضحيتها القيادي في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان، ملف تفلت الحدود مع سوريا وسلاح «حزب الله»، وسط توتر دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي للدعوة إلى «التروّي وضبط النفس».

 

وتسلم الجيش اللبناني، أمس (الثلاثاء)، جثمان سليمان من السلطات السورية، ونقلها «الصليب الأحمر» إلى لبنان، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالاً للتحقيقات، التي أفضت إلى توقيف 9 سوريين، بينهم اثنان ضالعان في خطف سليمان وقتله، بينما تجري ملاحقة اثنين آخرين.

 

وقال وزير الداخلية، بسام مولوي، إنّ «السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام». وشدد على أنّ «البلد لا يحتمل مشكلات أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتناً»، داعياً إلى «التعقل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضاء». وأضاف: «لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة، وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين».

 

ولم تبقَ الجريمة عند إطارها الجنائي بمعزل عن الإسقاطات السياسية، وتحدث حزب «القوات» عن عوامل جوهرية وأساسية، أدت إلى عملية الاغتيال. أولها وجود «حزب الله» غير الشرعي، الذي «أدى إلى تعطيل دور الدولة، وفاعلية هذا الدور. الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح».

 

أما العامل الثاني بحسب «القوات»، فيتمثّل «بالحدود السائبة التي حوّلها (حزب الله) إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت، تحت عنوان وحدة الساحات، فألغى الحدود، وما لم تُقفل المعابر غير الشرعية وتُضبط المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبراً للجريمة السياسيّة والجنائيّة وتهريب المخدرات والممنوعات».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   