الشرق الأوسط السعودية: مقتل مسؤول في «القوات اللبنانية» يفتح ملف تفلت الحدود والسلاح

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الشرق الأوسط السعودية: فتحت جريمة جبيل، التي ذهب ضحيتها القيادي في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان، ملف تفلت الحدود مع سوريا وسلاح «حزب الله»، وسط توتر دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي للدعوة إلى «التروّي وضبط النفس».

وتسلم الجيش اللبناني، أمس (الثلاثاء)، جثمان سليمان من السلطات السورية، ونقلها «الصليب الأحمر» إلى لبنان، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالاً للتحقيقات، التي أفضت إلى توقيف 9 سوريين، بينهم اثنان ضالعان في خطف سليمان وقتله، بينما تجري ملاحقة اثنين آخرين.

وقال وزير الداخلية، بسام مولوي، إنّ «السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام». وشدد على أنّ «البلد لا يحتمل مشكلات أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتناً»، داعياً إلى «التعقل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضاء». وأضاف: «لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة، وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين».

ولم تبقَ الجريمة عند إطارها الجنائي بمعزل عن الإسقاطات السياسية، وتحدث حزب «القوات» عن عوامل جوهرية وأساسية، أدت إلى عملية الاغتيال. أولها وجود «حزب الله» غير الشرعي، الذي «أدى إلى تعطيل دور الدولة، وفاعلية هذا الدور. الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح».

أما العامل الثاني بحسب «القوات»، فيتمثّل «بالحدود السائبة التي حوّلها (حزب الله) إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت، تحت عنوان وحدة الساحات، فألغى الحدود، وما لم تُقفل المعابر غير الشرعية وتُضبط المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبراً للجريمة السياسيّة والجنائيّة وتهريب المخدرات والممنوعات».