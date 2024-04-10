living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: مصدر قضائي كشف لـ «الأنباء» اعتراف قاتلي باسكال سليمان بالسرقة كهدف رئيسي

10
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: في معلومات لـ «الأنباء» فإن عدد الموقوفين في جريمة قتل باسكال سليمان بعد خطفه بلغ سبعة أشخاص، جميعهم سوريون.

 

وأكد مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن إفادات الموقوفين «أجمعت على أن الدافع الوحيد للجريمة هو السرقة، وأن الخاطفين اعترفوا بأن هدفهم كان سرقة سيارة المغدور ونقله إلى الداخل السوري وتركه هناك حتى لا يعرف مكان وجوده وإعطاء معلومات عنهم».

 

وقال المصدر إن «الشبكة التي يتزعمها شخص يقيم في بلدة قريبة من الحدود اللبنانية ويدير المجموعة من هناك، نفذت العديد من عمليات السرقة لسيارات فخمة في المتن وكسروان وجبيل، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على التثبت من صحة أقوالهم، وما إذا كانت بالفعل حصلت سرقات في هذه المناطق التي أعطوا معلومات عنها وعن أنواع السيارات التي سطوا عليها».

 

وأضاف المصدر القضائي: «حتى الآن لم يعترف الموقوفون بأنهم قتلوا المغدور قصدا أو عمدا أو أنهم أطلقوا النار عليه، بل اعترفوا بأنهم ضربوه بأعقاب المسدسات على رأسه ووجهه حتى يتوقف عن مقاومتهم، ومن ثم وضعوه في صندوق سيارته وانتقلوا به إلى عكار، ومن هناك إلى بلدة القصر في البقاع الشمالي ودخلوا إلى سورية. وفي الطريق اختفى صوته وعندما وصلوا إلى الأراضي السورية تبين لهم أنه فارق الحياة».

 

وتابع المصدر: «فور تسلم الجثة ستخضع لمعاينة الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية، وسيتبين اذا ما كان باسكال سليمان قتل بالتعنيف أو بالرصاص، وإذا ثبت أنهم أطلقوا النار عليه نصبح أمام جريمة من نوع آخر»، مؤكدا أن مرتكبي هذه الجريمة «سينالون العقاب الذي يستحقونه».

الأنباء,الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   