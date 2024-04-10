هذا ما أفضى إليه إتصال قائد الجيش بجعجع

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أعلنت قيادة الجيش: تسلّم جثة المواطن باسكال سليمان من السلطات السورية، مضيفة “ستُنقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالًا للتحقيقات على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك”.

كما تسلمت مخابرات الجيش سيارة سليمان. وبعد الكشف على الجثمان في المستشفى العسكري نقلته سيارة الصليب الأحمر إلى مستشفى المعونات في جبيل.

وكشفت المعلومات أن أربعة أطباء شرعيين كشفوا على جثة سليمان وتبيّن أنّه تعرّض إلى ضربة على الرأس بآلة حادّة ما أدّى إلى وفاته. وكان مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار كلّف طبيبَين شرعيّين بتشريح جثّة الراحل سليمان، وبعد ذلك ستسلّم الجثة الى عائلته التي يعود لها تكليف من تريد من أطبّاء شرعيّين للكشف على الجثة وتشريحها.



ولفتت المعلومات إلى أن قائد الجيش العماد جوزاف عون اتصل عشية الحادثة برئيس حزب القوات سمير جعجع وكان اتصالاً إيجابياً وبناء وأفضى الى دعوة جعجع مناصريه الى فتح الطرقات والتهدئة أمس الأول.