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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 نيسان 2024

10
APRIL
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

علّق مرجع سياسيّ على بيان الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية حول ظروف مقتل المسؤول القواتي باسكال سليمان والإصرار على اتهام حزب الله، رغم نتائج التحقيق الذي أجرته مخابرات الجيش اللبناني، فقال إن القوات تدير معركتها السياسية مع حزب الله بقولها إن الجيش مؤهل وموضع ثقة لتولي أخطر وأصعب مهمة وطنية في الجنوب، لكنها لا تراه مؤهلا وموضع ثقة ليتولى تحقيقاً جنائياً. وأضاف ألم تشارك القوات بالتمديد لقائد الجيش على خلفية هذه الثقة وهو الذي تولّى شخصياً الإشراف على التحقيق في قضية باسكال سليمان؟ وختم السياسي بالقول: إن بيان القوات يشبه كلام الذئب للحمل عند نبع المياه إن لم تكن أنت مَن عكّر مياهي فلا بدّ أن أحداً من عائلتك أو ربما أجدادك قد مرّوا من هنا وعكّروا المياه لأجدادي. فأنت مَن يتحمّل المسؤولية.


خفايا

علّق خبراء عسكريون إسرائيليون من كبار الضباط المتقاعدين على مشاهد الفيديو المسجل الذي بثه الإعلام الحربي لقوات القسام عن الكمين المركب في منطقة الزنة في خان يونس الذي استهدف عشرات جنود جيش الاحتلال وعددًا من آلياته بالقول: إن الكمين الإعلامي الذي يظهره الفيديو لا يقلّ خطورة عن الكمين العسكري. فقد كان كل شيء مرتّبًا للتصوير من عدة جهات بحيث ظهر الجنود يتساقطون وظهرت الآليات تحترق ثم تُسحَب مدمّرة. وانتظر الإعلام الحربي ساعات بعد بيان الجيش ليظهر حجم خسائر موثقة تزيد عن ضعف الرقم الوارد في بيان الجيش. وقال بعض هؤلاء إن الكمين كافٍ لمعرفة أن كل الكلام عن تدمير قوات القسام هو مجرد أقاويل لا معنى لها.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
يجري تدقيق بيانات رسمية مدنية وغيرها في ما خص اختطاف ثم مقتل مسؤول حزبي، وانعكاساتها على الأجواء الداخلية..


همس
يفيد قادمون من الخارج أن تحسناً طرأ على وساطة دولة مع أخرى نافذة في ما خص العلاقة مع شخصية لبنانية.

 

لغز
كثفت الجهات الأممية الاتصالات مع المسؤولين الرسميين والأمنيين على خلفية أخذ الحيطة من انهيار غير محسوب للوضع الجنوبي على نطاق واسع.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ وزيراً سابقاً هو من صاغ استشارة قانونية لشركة «ألفا» كما لشركة خاصة مهتمة بالحصول على عقد المحفظة الإلكترونية من شركة الخلوي.

 

تشهد أروقة قصر العدل تململاً من أحد القضاة الذي تربطه علاقة قربى بشاغل منصب قضائي رفيع يتصرف وكأنه الآمر الناهي ويتواصل مع الأجهزة الأمنية ومن المرجح أن يواجه الأمر حركة اعتراضية.

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