الاهتمام المحلي توزّع اليوم بين ثلاثة اتجاهات

A + A -

مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

غداة انكشاف الخبر المُفجِع بوفاة المغدور باسكال سليمان، توزع الاهتمامُ المحلي اليوم بين ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الاول، متابعة التحقيقات مع الموقوفين السوريين، لكشف ملابسات الجريمة بشكل كامل، وتبديد الشكوك المشروعة للأهل والمحازبين وعمومِ اللبنانيين حول خلفياتِها الفعلية، بعدما ربطتها البيانات الأمنية الرسمية بالسرقة.

الاتجاه الثاني، منعُ تفلت الوضع الأمني، في ضوء عمليات التحريض غير المسؤولة، سواءٌ عبر بعض التصريحات الإعلامية أو التسجيلات المسربة أو من خلال مواقع التواصل.

أما الاتجاه الثالث، فتكثيفُ حملات التوعية، لناحية انَّ حلَّ ازمة النزوح السوري لا يكون بالخروج على القانون ولا بالأمن الذاتي، بل بتطبيق الحلول المعروفة، التي طرحها الرئيس عون والتيار الوطني الحر منذ بداية الحرب السورية، يوم قوبلا بوابلٍ من اتهامات العنصرية، على وقع رهانات خاطئة ندفع ثمنَها اليوم.

وفي الموازاة، وفيما يستمر التصعيد الاسرائيلي في غزة والجنوب، على رغم استمرار المحادثات في القاهرة، اعلن النائب جبران باسيل توجيه رسائل الى اعضاء مجلس الامن واللجنة الخماسية والمسؤولين اللبنانيين المعنيين، للمطالبة بإصدار قرار بوقف النار في الجنوب عن مجلس الامن الدولي. ويُعتبر هذا الموقف الاكثر تقدماً للتيار منذ بدء حرب غزة وانخراط حزب الله، لناحية تأكيد العمل رفضاً لتوحيد الساحات، وحمايًة للبنان الذي يحتاج قبل كل شيء الى انتخاب رئيس واعادة احياء المؤسسات.