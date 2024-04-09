ديما محمد سنقنقي غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

ديما محمد سنقنقي (مواليد عام 1979، لبنانية)

التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في السعديات بتاريخ 08-04-2024، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنها تعاني من أمراض عصبية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر السعديات في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.