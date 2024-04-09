"فليتحمل نصرالله مسؤولياته"... الكتائب: رفع الإصبع بوجه اللبنانيين يزيد الشرخ

A + A -

طالب حزب الكتائب اللبنانية كل المعنيين في السلطات السياسية والأمنية والقضائية بالكشف للرأي العام عن تفاصيل من حرّض وخطّط ونفّذ الجريمة بحق منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، وما هي الدوافع الحقيقية الكامنة وراءها وقد ترافقت مع معطيات مشبوهة وتضليل إعلامي موصوف، وذلك حسمًا لكل الغموض الذي يلف القضية.



ورأى المكتب السياسي للكتائب، بعد اجتماعه الدولي، أنه مؤسف ومضلل ما سمعه اللبنانيون من الأمين العام "لحزب الله" السيد حسن نصرالله من خطاب الاستهزاء ورفع الإصبع بوجه شريحة كبيرة من اللبنانيين المتمثلة بالمقاومة اللبنانية التي قاومت ودافعت عن لبنان بوجه جيوش ومنظمات محتلة على عكس مغامرات نصرالله الذي يجر لبنان إلى حروب لا علاقة له فيها تلبية لطموحات إيران ومصالحها في المنطقة.



واعتبر أن كلامه الذي ساق فيه عمدًا سلسلة من التعميات والمغالطات في الحاضر والماضي ينم، أبعد من الحادثة المشؤومة، عن ضيق صدرٍ من مواقف الكتائب وكل من يقف في وجه مشروعه الذي لم يجر على لبنان واللبنانيين سوى الويلات والحروب والمآسي.



وشدد حزب الكتائب على أن هذه التصاريح، وفي هذه الأوقات بالذات، تزيد من الشرخ الحاصل بين اللبنانيين وترسخ الشعور العام بأن حزب الله ينفصل أكثر من أي وقت مضى عن الدولة اللبنانية والشراكة فيها، فليتحمل نصرالله مسؤولياته.