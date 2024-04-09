"خطر وجودي"... أبو زيد: قلبنا على لبنان وقلب الرئيس ميقاتي على قبرص

A + A -

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة "إكي": "صحيح أن لبنان حالياً أسير الحرب الاسرائيلية على الجنوب وغزة، ولكن يجب ألا ننسى الخطر الوجودي المتمثل بالنازحين السوريين الذين تتكاثر ولاداتهم بشكل مقلق. وهنا يصح القول "قلبنا على لبنان وقلب الرئيس ميقاتي على قبرص.

فالمطلوب من رئيس حكومة تصريف الاعمال عدم التلهي بتعيينات من هنا وتعاميم من هناك بل التصدّي لأخطر قضية نزوح وعدم الاكتفاء بالأقوال بل المبادرة إلى الافعال والبدء بعملية ترحيل منظمة آخذاً بعين الاعتبار مصلحة لبنان قبل أي مصلحة لدول أخرى".