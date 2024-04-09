living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الأوضاع الراهنة وأهمية التواصل"... بين كتيلي والصحناوي والمطران بولس عبد الساتر

9
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زارت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية السّيدة مارتين نجم كتيلي رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، وقد رافقها النائب نقولا صحناوي ومسؤول العلاقات الرّوحية السّيد روني جدعون ومنسقة قضاء بيروت الأولى السّيدة رولا حداد غرة. وكانت مناسبة للنقاش حول الأوضاع الراهنة وأهمية التواصل والتعاون في هذه المرحلة الحسّاسة التي يمرّ بها وطننا خاصة في ظل ما نشهده على حدودنا الجنوبية بالإضافة إلى تفاقم خطورة النزوح السوري بعد الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب اللبناني باسكال سليمان، منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل.
وشدّد الجميع على أهمية تحييد لبنان عن خطر الحرب وحماية المجتمع اللبناني من تداعيات النزوح الكارثية.
وقد وجّه النّائب نقولا صحناوي دعوة للمطران للمشاركة في النّشاط الدّيني السّياحي الّذي سيُقام بمناسبة عيد مار جرجس في بيروت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   