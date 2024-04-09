"الأوضاع الراهنة وأهمية التواصل"... بين كتيلي والصحناوي والمطران بولس عبد الساتر

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زارت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية السّيدة مارتين نجم كتيلي رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، وقد رافقها النائب نقولا صحناوي ومسؤول العلاقات الرّوحية السّيد روني جدعون ومنسقة قضاء بيروت الأولى السّيدة رولا حداد غرة. وكانت مناسبة للنقاش حول الأوضاع الراهنة وأهمية التواصل والتعاون في هذه المرحلة الحسّاسة التي يمرّ بها وطننا خاصة في ظل ما نشهده على حدودنا الجنوبية بالإضافة إلى تفاقم خطورة النزوح السوري بعد الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب اللبناني باسكال سليمان، منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل.

وشدّد الجميع على أهمية تحييد لبنان عن خطر الحرب وحماية المجتمع اللبناني من تداعيات النزوح الكارثية.

وقد وجّه النّائب نقولا صحناوي دعوة للمطران للمشاركة في النّشاط الدّيني السّياحي الّذي سيُقام بمناسبة عيد مار جرجس في بيروت.