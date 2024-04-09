living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"مؤلم جدًّا ما حلّ بباسكال"... فادي حنا: نطالب القضاء اللبناني بتشديد الأحكام تجاه قتلة المغدور

9
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المرشّح لمركز نقيب المهندسين فادي حنّا البيان التالي:

مؤلم جدًّا ما حلّ بربّ العائلة والمواطن والإنسان أولًا، والمسؤول في حزب لبناني ثانيًا، المغدور باسكال سليمان نتيجة اطلاق يد الإجرام في البلد نتيجة التفلّت الأمني الحاصل.

إنّنا واذ نستنكر ما حصل، ندعو أن يكون ما حصل مع باسكال سليمان هو مفترق طرق أساسي في سبيل الدفع نحو تكثيف الجهود الأمنية الوقائية لملاحقة العصابات المجرمة قبل قيامها بالجرائم، من خلال ملاحقة ومتابعة المطلوبين وأصحاب السوابق عن كثب.

هذا ونطالب القضاء اللبناني بتشديد الأحكام تجاه قتلة المغدور باسكال سليمان، لأن التشدّد بالعقاب كفيل بردع المجرمين في المرّات المقبلة.

وفي السياق نفسه بات لزامًا على السلطات اللبنانية تحمّل مسؤوليتها لجهة معالجة أزمة النزوح، الذي بات وجودهم بعد الضغط الإقتصادي الذي يشكّله، يشكّل تهديدًا للسلم الأهلي ولحياة مواطنين أبرياء.

هذا ونتقدّم من عائلته الكريمة، ومن زوجته الزميلة ميشلين، بالعزاء والتضامن راجين له الرحمة ولهم الصبر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   