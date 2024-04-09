جردة سريعة لسرقة السيارات بقضاء جبيل... هذا ما كشفه سعود!

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كتب المحلل السياسي والصحافي غسان عبر حسابه على منصة "اكس":

بجردة سريعة عبر محرك غوغل عن سرقة السيارات بقضاء جبيل شو بيطلعلكم؟

بيطلع أنه نائب المدينة زياد حواط كان يشتكي منذ سنوات، وأن العصابات التي تعمل هناك سورية في غالبيتها، وان الخط الذي سلكته سيارة المغدور من ترتج إلى البترون – البحصاص – دير عمار – المنية – العبدة – ببنين – فنيدق – مروحين هو خط معتمد لتهريب السيارات إلى سوريا.

تفضلوا

تاريخ: 10 تموز 2020

الموقع: الوكالة الوطنية للإعلام

الموضوع: غرد النائب زياد حواط عبر "تويتر": "طفح الكيل. سرقة السيارات تستفحل في قضاء جبيل. بعض العصابات معروف من أين تأتي. ألا يكفي ما يحل باللبنانيين؟ على الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها ونشر الحواجز في كل المناطق. فلنحم ما تبقى من ممتلكات الناس".

موقع صوت لبنان

الموضوع: زار ابن مدينة جبيل امس البير صليبا مزار القديس شربل في عنايا وفي طريقه الى المنزل ، عرج على احد المحلات التجارية لشراء بعد الحاجيات . وبعد ان ركن سيارته دخل الى المحل ونسي مفاتيح السيارة في داخلها . وما ان خرج لم يجد سيارته ، وتبين بمساعدة القوى الامنية ان السيارة سرقت. كما بينت التحقيقات انه كان ينوي بيعها في البقاع بثلاثة آلاف دولار .

العنوان: سرقة سيارتين من حي النادي في عمشيت

الموقع: Jbeil today

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ، أن "في الآونة الأخيرة، حصلت عمليات سرقة سيارات من أنواع عدة (شيروكي، كيا، هيونداي) في منطقة جبيل.

(...) أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة جبيل المواطنين: (م.ر.)، (م.س.)، (م.س.) و(س.م.) لتأليفهم عصابة تقوم بأعمال سرقة منازل ومحلات تجارية في عدة مناطق في قضاء جبيل.

من خلال المتابعة والدّراسات الميدانيّة التي يجريها المكتب المذكور، تبيّن أنّه تجري عمليّة سرقة السّيّارات من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ويتم نقلها إلى الشّمال، تمهيدا لتهريبها إلى سوريا عبر طرقات فرعيّة.



(...) وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبين أن أفراد العصابة يستخدمون في عملياتهم سيارة نوع “نيسان سانترا” لون أبيض وتوصلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم كل من: أ. ف. (من مواليد عام1988، سوري)، م. س. (من مواليد عام 2003، سوري)، م. ق. (من مواليد عام 2004، سوري). بتاريخ 28-12-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم بعملية متزامنة في محلّتَي المعاملتين وجبيل.

موقع القوات اللبنانية: بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية المتورطين بالعملية المذكورة وهم كل من: ج. ح. (مواليد عام 1994، سوري)، ع. س. (مواليد عام 1988، لبناني)، أ. ج. (مواليد عام 2003، سوري)، ب. ج. (مواليد عام 1994، سوري)، م. ب. (مواليد عام 2003، سوري). وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة عمشيت، والثاني في محلة المحمرة (الطريق الذي سلكته سيارة سليمان)، والثالث والرابع في محلة جبيل والخامس في محلة جونية. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات سرقة السيارات من مختلف مناطق جبل لبنان وبخاصة السيارات نوع "توكسون" ونقلها الى البقاع تمهيدا لتهريبها الى داخل الاراضي السورية.

موقع القوات اللبنانية: بعد تفاقم ظاهرة سرقة الدرّاجات الناريّة وإثارتها للبلبلة في منطقة جبيل، تمكّنت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة، بعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف ثلاثة سوريين بالجرم المشهود، هم: (محمد.أ)، (أشرف.أ) و(سليمان.ح).

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة إهمج- جبيل المواطن (م.ن.) والسوري (م.ع.) لتشكيلهما عصابة نشل وسرقة. كما راقبا عدداً من المنازل ومعارض السيارات في منطقة انطلياس بهدف سرقتها لاحقاً، إضافةً إلى انتحال صفة عسكرية لنشل عسكري في الجيش بقوة السلاح.

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات نوع تويوتا "FJ-CRUISER و"RAV 4" ضمن محافظة جبل لبنان، وبخاصةٍ في منطقتي كسروان وجبيل. نتيجة للتحريات والرصد، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السرقات من توقيف أحد أفراد عصابات سرقة السيارات، ويدعى: ع. و. (مواليد عام 1989، لبناني)، بالتحقيق معه اعترف بسرقة أكثر من /20/ سيارة في المنطقتين المذكورتين أعلاه المختص".

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نداء الوطن (قوات لبنانية) الموضوع: تبيّن أنّه تجري عمليّة سرقة السّيّارات ويتم نقلها إلى الشّمال، تمهيدا لتهريبها إلى سوريا عبر طرقات فرعيّة..(...) بالتحقيق معه، اعترف بسرقة عدّة سيّارات، ونقلها الى البقاع أو الشّمال، حيث يتم بيعها وتهريبها إلى سوريا، أو التفاوض مع مالكيها لاستعادتها.