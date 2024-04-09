جنبلاط اتصل بجعجع معزياً ومستنكراً جريمة قتل سليمان: لعدم التهاون في ضبط الأمن والاستقرار،

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أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اتصالاً برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مستنكراً ومديناً جريمة قتل مسؤول "القوات" في جبيل باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة إلى العدالة، وتقدّم بالتعازي من جعجع وحزب القوات وعائلة الضحية.

وأشاد جنبلاط بما قام به الجيش وسائر الأجهزة والقوى الأمنية في كشف ما حصل، داعياً إلى عدم التهاون في ضبط الأمن والاستقرار، وأن يتلاقى الجميع على تأكيد مرجعية الدولة وسيادة القانون ودعم المؤسسات لضمان السلم الأهلي وحماية أمن المواطنين، وعدم تعريض لبنان لمزيد من المخاطر.