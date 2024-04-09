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الديمقراطي اللبناني مستنكراً حادثة اختطاف باسكال سليمان: تبقى الدولة وأجهزتها ضمانة الأمن والإستقرار في البلاد

9
APRIL
2024
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استنكر الحزب الديمقراطي اللبناني حادثة اختطاف منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان على أيدي عصابة مسلّحة، خصوصاً أنّ جريمة الخطف والقتل والسرقة حدثت في وضح النهار ووسط قرى وبلدات قضاء جبيل الآمنة.
 
واعتبر الحزب في بيان صادر عن مديريّة الإعلام، أنّه بعيداً عن الحسابات السياسية الضيّقة في بلدنا، وعن التسرّع في تسجيل المواقف وتسييس الحوادث والجرائم ووضعها في خانة المؤامرات الكبرى ومحاولة استغلالها وفق مصالح كلّ فريق وانتماءاته بما يهدّد السّلم الأهلي، إلاّ أنّه ثبُتَ أنّ الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، وفي مقدّمها مديرية المخابرات في الجيش، هي الضمانة الوحيدة لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، والإحتكام إليها وانتظار المعطيات والمعلومات الصادرة عنها قبل إطلاق المواقف العشوائية والتحليلات التي تعزّز الإنقسامات والإحتقان واجب وطني.
 
وتقدّم الحزب بالتعازي إلى عائلة سليمان ورفاقه في حزب القوات وأبناء قضاء جبيل، متمنياً على الأفرقاء كافة العمل مع المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن والقضاء على تهدئة النفوس وتحكيم لغة العقل، إلى حين كشف كلّ ملابسات الجريمة وإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين.
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