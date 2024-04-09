فضل الله: لرفض كل ما يسيء إلى وحدة اللبنانيين وسلمهم الأهلي!

A + A -

يؤدّي العلامة السيّد علي فضل الله صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، غدا الأربعاء، في تمام الساعة السّابعة صباحاً، حيث يؤم جموع المصلّين، ويلقي بعدها خطبتي صلاة العيد.

وتقدم بالتهنئة من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا داعيا الله أن يحفظ هذا الوطن ويبعد عنه كل ما يسيء إلى وحدته واستقراره متوجها إلى اللبنانيين بضرورة الحفاظ على عيشهم المشترك ورفض الفتنة، وكل ما يسيء إلى سلمهم الأهلي وأن يمن عليهم بالخير والبركة والامن والأمان وعلى فلسطين بالنصر والعزة وعلى امتنا الإسلامية بالوحدة والتكامل والتعاون...