كنعان: عزاؤنا لعائلة باسكال سليمان.. إنها الفرصة الأخيرة لما تبقى من الدولة ومؤسساتها!

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كتب النائب ابراهيم كنعان عبر منصة إكس وقال: "إنها الفرصة الأخيرة لما تبقى من الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لتحزم أمرها فتكون او لا تكون."

وأكمل: "لا يمكن القبول بهذا الفلتان الوقح والتمادي غير المسبوق في انتزاع مواطنيننا من منازلهم وبلداتهم وقتلهم ونقلهم عبر الحدود من دون أن يؤدي ذلك إلى انقلاب كامل على الطريقة التي تدار فيها الأمور. المحاسبة والعقاب الأشدّ فوراً ومعالجة الثغرات والخروقات الداخلية والحدودية مباشرة، وإلاّ فالنار ستصل إلى الجميع."

وأضاف كنعان: عزاؤنا لعائلة باسكال سليمان وحزبه وجميع اللبنانيين… وليكن شهيداً للوحدة الداخلية في التعاطي العملي والجدّي والفاعل مع كافة الملفات لاسيما ملف النازحين السوريين وضبط الحدود."