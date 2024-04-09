التيار مديناً قتل سليمان ومعزياً "القوات" واللبنانيين: "التيار" ورئيسه أول من حذّر من مخاطر النزوح السوري

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يدين التيار الوطني الحر الجريمة المروعة بخطف المواطن باسكال سليمان وقتله، ويطالب بكشف الحقيقة وملابسات الجريمة وعرضها للرأي العام اللبناني، وبإنزال أشد درجات العقاب بالمجرمين لإحقاق العدالة. كما يذكّر بأن مشاركة سوريين في الجريمة تعيد تسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن كثافة النزوح السوري إلى لبنان، والتي كان "التيار" ورئيسه أول من دعا إلى التنبه إليها ومعالجتها بما يؤدي إلى ضبط النزوح وتحقيق العودة.



إن "التيار" إذ يتوجه بالعزاء لعائلة المغدور وحزب القوات اللبنانية واللبنانيين جميعاً الذين صُدموا بهول الجريمة، يؤكّد تمسكه بخيار الدولة وبمؤسساتها الأمنية، ويطلب من اللبنانيين التنبه لمخاطر الفتنة وعدم الإنزلاق إليها، ويشدد على أهمية التضامن والوعي خاصة في هذا الظرف الدقيق والخطير.

حمى الله لبنان واللبنانيين ورحم الله باسكال سليمان وألهم عائلته الصبر والسلوان.