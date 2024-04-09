يمنى الجميّل: تحية تقدير للجيش الذي قام بواجباته و قطع الطريق على الفتنة المتسللة!

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كتبت يمنى الجميّل عبر منصة إكس وقالت: "حم الله باسكال سليمان وحفظ أولاده و زوجته ميشلين التي عبرت بكلمات عميقة: "المسيح قام"… و نحن نقول لها: "حقا قام"… وحقا إيمانك بالله و القضية أبكى عيوننا… و عزى قلوبنا… صلاتنا المشتركة لراحة نفس باسكال…"

وأضافت: "وتحية تقدير للجيش اللبناني الذي قام بواجباته و قطع الطريق على الفتنة المتسللة… و لكن على القضاء أن يذهب الى الاخر: لتبيان حقيقة ما حصل، وانزال أشد العقوبات بالمنفذين و المخططين…"

وختمت: "شبعنا بيانات واستنكارات… بدنا دولة قانون تحمينا، وعدالة تنصفنا."