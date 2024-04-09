بنك بيبلوس يقفل أبوابه اليوم حداداً على باسكال سليمان

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أعلن بنك "بيبلوس" في بيان أنه "حداداً على روح زملينا المغدور باسكال سليمان، يُعلم بنك بيبلوس زبائنه بأنه سيقفل أبوابه اليوم".



وأشار الى ان "المغدور عمل لأكثر من عشرين سنة لدى المصرف وتميّز باحترافه وإخلاصه وتفانيه في العمل وقربه من زملائه. كان رجلاً محترماً كما يعرفه الجميع، وبفقدانه يخسر كل واحد من أفراد عائلة بنك بيبلوس صديقاً طيباً، محباً ومخلصاً وستبقى ذكراه في قلوبنا إلى الأبد".



ودان "بشدة هذه الجريمة المروعة التي أودت بحياة زميلنا باسكال"، وأمل أن "تتوصل التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الى كشف ملابساتها وإنزال أشد العقوبات بمرتكبيها".

وتقدّم من" عائلته وأقربائه وزملائه بخالص العزاء والمواساة"، سائلا الله أن "يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمّر المغدور باسكال سليمان بواسع وبعظيم رحمته".