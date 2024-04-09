living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جمعيّةٌ تصرف 60 موظفاً تعسّفاً!

9
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في 1 آذار الماضي، تسلّم مهدي، الموظف في جمعية «المجموعة» رسالة أُبلغ بموجبها صرفه تعسّفياً بتاريخ ٢٩ شباط (أي قبل يوم). زميله محمد تبلّغ بفصله وهو في إجازة مرضية، فيما حاول قاسم التفاوض مع الإدارة التي اعتبر عرضها «مجحفاً»، فأتت الإجابة بأن «هذا المتوفر». هكذا دقّ الصرف التعسفي باب عشرات الموظفين الذين كانوا قد بدأوا، قبل نحو عام، المطالبة بتحسين رواتبهم، وصعّدوا حركتهم الاحتجاجية بدءاً من 15 شباط الفائت بالإضراب عن العمل.تُعرّف «المجموعة» التي أُسّست عام 1997 عن نفسها بأنّها جمعية أهلية لا تبغي الربح، هدفها مساعدة الفئات المهمّشة عبر تقديم خدمات مالية (قروض بفائدة 2%) وغير مالية (مشاريع تدريبية ودراسات جدوى) لمشاريع إنمائية تنفّذها «المجموعة» بتمويل جهات مانحة («البنك الدولي»، «UNICEF»، «USAID»، «DRC» «mercy corps»...) وبطبيعة الحال تستفيد الجمعية من المشاريع مالياً.
قبل 2019، كانت الأصول المالية للجمعية في السوق تقدّر بحوالي 100 مليون دولار، ممنوحة كقروض لنحو 90 ألف مستفيد. ومع تدهور العملة، دخلت «المجموعة» في أزمة بسبب استيفائها القروض بالليرة، ما دفعها إلى إقفال 15 فرعاً من أصل 30، وخفض عدد الموظفين الى 200. وبعدما تقرر قبل عام ونصف عام تسليف الأموال واستيفائها بالدولار، افترض الموظفون أنّ الأمور تتجه إلى التعافي. إلا أن 60 من الموظفين تبلغوا تباعاً قرار صرفهم تعسفياً من الخدمة الشهر الماضي، وعرضت الإدارة، مقابل توقيع هؤلاء استقالاتهم، مبلغاً مالياً «يأخذ في الاعتبار مهلة الإنذار والأقدمية وفقاً لنظام حسابي اعتمدته الجمعية»، من دون تفسير ما هو هذا النظام، وكيفية الاحتساب، وما هي قيمة بدلات أشهر الإنذار، وقيمة تعويضات نهاية الخدمة.
قبل 51 موظفاً بالعرض مقابل إبراء ذمّة «المجموعة» بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وفقدان ثقتهم بقدرة «الدولة» على تحصيل حقوقهم، فيما لجأ تسعة إلى مجلس العمل التحكيمي ووزارة العمل، باعتبار أنّ «المبلغ المعروض يسدّ رواتب أشهر الإنذار ولا يغطّي أيّ تعويضات»، وفق أحد المصروفين. فضلاً عن أنّ الجمعية لم تدفع المنح المدرسية عن العامين الدراسيين الحالي والماضي. أما الرواتب التي كانت قبل الأزمة تُدفع بالدولار وتمّت تجزئتها إلى ليرة ولولار ودولار، فإن الجزء المسدّد بالدولار لا يدخل في تعويض نهاية الخدمة، وغير مصرّح عنه للضمان.
وبحسب معلومات، فإنّ «الجمعية لا تزال تستفيد من مشاريع مموّلة خارجياً، وتمكّنت من تكوين محفظة مالية بقيمة 5 ملايين دولار خلال عام ونصف عام»، غير أن المدير التنفيذي لـ«المجموعة» يوسف فواز يؤكد أنّ «التمويل شهد شحّاً ملحوظاً بعد الحرب الروسية - الأوكرانية». كما أن الأزمة المالية «أدّت إلى تراجع رأسمال الجمعية وعدد المستفيدين منها (20 ألفاً حالياً)، وأصبح حجمها شبيهاً بما كان عليه قبل 16 عاماً، ما يعني استحالة الاستمرار بعدد الموظفين والفروع نفسها». وقال إن ما عرضته الجمعية على المصروفين «هو ما يفرضه قانون العمل وحبّة مسك، وإذا حكم القضاء بأكثر فسنلتزم».
وعقدت الثلاثاء الماضي في وزارة العمل الجلسة الأولى من التفاوض بين الموظفين و«المجموعة»، بغياب مديرة شؤون الموظفين ومحامي الجمعية وحضور وكيل عنه طلب تحديد موعد ثانٍ في 17 نيسان. ووفق مصادر معنيّة «عادة يُفضّل هذا المسار على الاحتكام إلى القضاء عبر مجلس العمل التحكيمي، نظراً إلى طول مدّة النظر في الملفات التي تستغرق سنوات». مع الإشارة إلى أنّ «قانون العمل يفرض على المؤسسة الراغبة في صرف موظفيها، إبلاغ وزارة العمل، التي ترسل لجنة تفتيش من شأنها هي أن تسمح بالصرف». وهذا ما لم يحصل في حالة «المجموعة».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   