"القوات" استمرّ في استغلال حادثة قتل سليمان سياسياً

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

على الرغم من كشف حقيقة وملابسات الحادثة ودوافعها وخلفيّاتها الشخصية والمالية، إلا أن حزب القوات الله استمرّ في استغلال الحادثة سياسياً، وأعلن أمس أن «ما سرِّب من معلومات حتى الآن عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجمًا مع حقيقة الأمر، إنما نعتبر استشهاد الرفيق باسكال سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم، ونعتبرها حتى إشعار آخر عملية اغتيال سياسيّة حتى إثبات العكس». وطلب من جميع مناصري القوات ترك الساحات وفتح الطرقات.



وكان حشد من القواتيين أقفلوا أوتوستراد جبيل قبل الظهر، وشُلّت الحركة في المدينة، تلبية لدعوة الى الاضراب وجهتها القوات اللبنانية. والتزمت كل المحال التجارية في جبيل وضواحيها بالدعوة إلى الإقفال احتجاجاً على الخطف.