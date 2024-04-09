القوات اللبنانية: جريمة قتل سليمان... عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، ليلاً بيان جاء فيه: «بعد أن تبلغنا بأسف شديد ووجع كبير وغضب لامتناهٍ نبأ استشهاد رفيقنا العزيز والغالي باسكال سليمان، نطلب من الأجهزة الأمنية والقضائيّة التحقيق الجدّي والعميق مع الموقوفين في هذه القضية، لتبيان خلفيتها الحقيقيّة. إنّ ما سرِّب من معلومات حتى الآن عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجماً مع حقيقة الأمر، إنما نعتبر استشهاد الرفيق سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم، ونعتبرها حتى إشعار آخر عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس».