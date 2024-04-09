عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 نيسان 2024

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الأخبار: أميركا تتبنّى مطالب إسرائيل

بكركي أمام استحقاق وأد فتنة جعجع



نصرالله: القوات والكتائب يبحثان عن حرب أهلية







نداء الوطن: نصرالله يستبق نتائج الجريمة بالهجوم على "القوات اللبنانية" والكتائب

باسكال سليمان جثة في سوريا و"القوات": إغتيال سياسي بامتياز



النهار: قتل باسكال سليمان هل يدفع لتطهير المناطق الحدودية؟

البناء: لبنان يرقص على حبال الشائعات والفتنة في اختطاف ثم مقتل مسؤول قواتي/ نصرالله: ذعر الرد الإيراني حرك التفاوض… وتحذير للداخل من المغامرات/ الولائي: المقاومة سند تفاوضي للحكومة العراقي… وتحذير للنصرة وداعش



اللواء: الإعلان عن مقتل منسِّق «القوات» يفجِّر مطاردات للنازحين السوريين

بري: الردّ الإيراني منعطف بمسار الحرب.. ولو جاؤوا للحوار لانتخبنا الرئيس.. وتفاهم لبناني - قبرصي على التنسيق

الجمهورية: من يلعب بالأمن الوطني؟

إدانة وإستنكار لإغتيال سليمان



?l'orient le jour: L'affaire Pascal Sleiman est-elle sortie de la zone dangereuse



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: ميقاتي يعلن رسمياً تبلغه مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان

الشرق الأوسط السعودية: اللبنانيون يطرحون سيناريوهات مختلفة للرد الإيراني ويخشون الحرب الموسعة